A la hora de tener un hijo hay que comprar una serie de artículos que son obligatorios para poder viajar con él. Además del carrito, otro indispensable es la silla del coche, fundamental para proteger al bebé hasta que cumpla la edad obligatoria para poder ir en el asiento normal.

Por ello, la silla se debe ir adaptando al crecimiento de nuestro hijo para garantizar su seguridad y su comodidad. La cadena de supermercados de Lidl cuenta con una especial, la safety 1st Silla evolutiva para el coche 76 - 150 cm.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la silla infantil para coche evolutiva más barata: adecuada desde los 15 meses hasta los 12 años / Lidl

Una silla a un precio espectacular

Esta silla de coche es adecuada desde los 15 meses hasta los 12 años con 76 - 150 cm. Además, se instala con ISOFIX y TOP TETHER, que ya viene de serie en prácticamente todos los coches nuevos. Cuenta con protección contra impactos laterales y tiene 13 posiciones de reposacabezas ajustables

También tiene una posición fácil de ajustar e indicadores de color para garantizar una instalación correcta. Su acolchado cómodo garantiza la comodidad para el bebé y los reposabrazos integrados son perfectos para cuando van creciendo.

Es de fácil almacenamiento del arnés y conversión a asiento elevador y tiene fundas extraíbles y lavables a máquina. Un detalle que enamora de este producto a los clientes de Lidl es su precio. Y es que puedes conseguir la safety 1st Silla evolutiva para el coche 76 - 150 cm por 129,99 euros. Un precio espectacular para un artículo de estas condiciones que garantiza una seguridad plena para nuestro bebé.

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Recuerda que la puedes conseguir en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de la página web de la propia cadena de supermercados.