Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el revolucionario dispositivo que te alivia de las picaduras de mosquitos: es el más barato del mercado

Llega el verano y con él las picaduras de mosquitos, pero en Lidl tienen la solución con el revolucionario dispositivo que te alivia de estas picaduras y que es el más barato del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata del aliviador de picaduras de insectos para smartphone SBR 70 que sirve para el tratamiento rápido y sin productos químicos de picaduras y mordeduras de insectos; y actúa únicamente con calor concentrado.

Cuenta con 2 programas: 3 y 6 segundos a 50 ℃ ± 2 ℃, manejables a través de los sensores táctiles del dispositivo; y la alimentación se realiza a través del teléfono móvil o de una batería externa (powerbank). Este dispositivo cambia al modo de espera si no se realiza ninguna operación en el plazo de 1 minuto y tiene conexión USB-C, e indicadores LED.

También incluye capuchón protector de silicona con ojal para llavero.

Aliviador de insectos. / Lidl

Lidl aterrizó en España en 1994 con un modelo de hard discount muy austero. Sin embargo, para ganarse al consumidor local, la cadena alemana evolucionó hacia el "smart discount", transformando sus tiendas en espacios modernos y luminosos.

Su gran éxito radica en una fórmula que equilibra una calidad alta con precios muy competitivos. Para lograrlo, la compañía apostó firmemente por los productos frescos y de proximidad, convirtiéndose en el principal comprador de la huerta española. Además, logró que sus marcas propias (como Milbona o Cien) ganaran el respeto de la clase media, y convirtió su sección de bazar (con las herramientas Parkside o sus electrodomésticos Silvercrest) en un auténtico fenómeno de masas.

Hoy en día, Lidl es el tercer operador de distribución en España por cuota de mercado, solo detrás de Mercadona y Carrefour. Cuenta con más de 700 tiendas, 14 plataformas logísticas y un equipo de casi 20.000 empleados. Además, actúa como un motor clave para la economía nacional: exporta más de la mitad de los productos que compra a proveedores españoles a su red internacional, llevando el producto local a toda Europa.

Precio

En cuanto al aliviador de picaduras de insectos, su precio es de 14,99 euros, puedes hacerte con él pinchando AQUÍ