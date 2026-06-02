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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la camiseta ideal para disfrutar del Mundial de Fútbol: es la más barata del mercado

Es toda una oportunidad

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la camiseta ideal para disfrutar del Mundial de Fútbol: es la más barata del mercado

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la camiseta ideal para disfrutar del Mundial de Fútbol: es la más barata del mercado / Lidl

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Benito Domínguez

No queda nada para que comience el Mundial de Fúbtol y en Lidl tienen la camiseta ideal para disfrutar de los partidos, la más barata del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la camiseta de la Copa Mundial de Fútbol para mujer que ha diseñado Crivit, marca deportiva de venta exclusiva en Lidl. Hay dos diseños, en blanco y rojo, siempre con los colores de la Selección Española y además lleva un estampado en la espalda que pone "España".

Es una camiseta de secado rápido porque tiene la particularidad de que absorbe la humedad y tiene cuatro tallas disponibles, XS, S, M y L.

Camiseta mundial.

Camiseta mundial. / Lidl

COMPRAR

Desde su llegada a España en 1994, la multinacional alemana Lidl ha recorrido un camino brillante: pasó de ser un supermercado de descuento duro y espartano a consolidarse como el referente del ahorro inteligente.

La clave de su arraigo en el mercado español ha sido la "localización" de su oferta. La cadena colocó los alimentos frescos en el centro de su estrategia, aliándose con el campo nacional y convirtiéndose en su mayor cliente hortofrutícola. Al mismo tiempo, prestigió su marca blanca mediante controles de calidad exigentes y revolucionó el sector con su famosa sección de bazar, capaz de desatar auténtica locura con herramientas o electrodomésticos exclusivos.

En la actualidad, la enseña ocupa la tercera posición del podio de la distribución alimentaria en el país, compitiendo directamente con Mercadona y Carrefour. Con una red que supera los 700 establecimientos y 14 centros logísticos, genera cerca de 20.000 empleos directos. Su impacto va más allá de nuestras fronteras, ya que funciona como un trampolín de exportación que distribuye miles de millones de euros en productos españoles por toda su red europea.

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Precio reducido

Volviendo a la camiseta del Mundial, tiene un precio bastante reducido, será tuya por solo 4,99 euros. Puedes hacerte con ella haciendo clic AQUÍ.

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