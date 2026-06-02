Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los escarpines más baratos del mercado: son ideales para la playa y los deportes acuáticos
Adelántate al verano
Llega el verano y para que te adelantes a él, en Lidl tienen una serie de productos que te van a venir muy bien. Como los escarpines que, además de ser los más baratos del mercado, sin ideales para la playa y los deportes acuáticos. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlos.
Se trata de unos escarpines de la marca Crivit, que es exclusiva de Lidl, que puedes conseguir en dos modelos: negro/azul y negro/naranja. Tal y como aseguran en la web de Lidl, son "adecuados para la playa, el lago y para practicar deportes acuáticos".
Pero no solo eso, son especialmente ligeros, cómodos y de secado rápido. También tienen la suela flexible y una práctica tira en el talón para calzarse con facilidad.
La trayectoria de Lidl en España es el claro ejemplo de una metamorfosis exitosa. La cadena germana debutó en 1994 con locales muy sencillos, pero pronto comprendió que para conquistar al público español debía transformar su concepto hacia el descuento inteligente, diseñando tiendas amplias, modernas y sostenibles.
Su estrategia ganadora se apoya en tres pilares: una relación calidad-precio imbatible en sus marcas propias, una apuesta radical por el producto fresco de origen nacional y el magnetismo de su sección de bazar, que genera un flujo constante de clientes gracias a sus famosas semanas temáticas y sus electrodomésticos virales.
Este enfoque ha catapultado a la compañía hasta el tercer puesto de la gran distribución en España. Con una sólida infraestructura que supera las 700 tiendas y 14 centros de distribución, Lidl no solo da empleo a unas 20.000 personas, sino que impulsa de forma masiva el sector agroalimentario español: compra miles de millones en mercancía local y exporta más de la mitad a sus supermercados de todo el mundo.
Precio
Volviendo a los escarpines, los tienes disponibles en tallas de la 41 a la 46 y su precio es muy ajustado, tan solo 4,99 euros. Puedes hacerte con ellos pinchando AQUÍ
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