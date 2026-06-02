Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el bañador de hombre más barato del mercado: disponible en dos colores por menos de 5 euros

Llega el verano y con él las salidas a la playa o la piscina, pues en Lidl venden el bañador de hombre más barato del mercado. Está disponible en dos colores, lo que están más de moda en verano, y cuesta menos de 5 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del bañador para hombre de Crivit, marca exclusiva de Lidl, que puedes adquirir en colores azul y naranja. Tiene una cómoda cintura elástica con cordón, bolsillos laterales y bolsillo trasero superpuesto.

Además, cuenta con un calzoncillo interior de malla fina de alta calidad y tiene un práctico bolsillo para llaves en la cintura.

Bañador. / Lidl

Lidl aterrizó en España en 1994 con un modelo de hard discount muy austero. Sin embargo, para ganarse al consumidor local, la cadena alemana evolucionó hacia el "smart discount", transformando sus tiendas en espacios modernos y luminosos.

Su gran éxito radica en una fórmula que equilibra una calidad alta con precios muy competitivos. Para lograrlo, la compañía apostó firmemente por los productos frescos y de proximidad, convirtiéndose en el principal comprador de la huerta española. Además, logró que sus marcas propias (como Milbona o Cien) ganaran el respeto de la clase media, y convirtió su sección de bazar (con las herramientas Parkside o sus electrodomésticos Silvercrest) en un auténtico fenómeno de masas.

Hoy en día, Lidl es el tercer operador de distribución en España por cuota de mercado, solo detrás de Mercadona y Carrefour. Cuenta con más de 700 tiendas, 14 plataformas logísticas y un equipo de casi 20.000 empleados. Además, actúa como un motor clave para la economía nacional: exporta más de la mitad de los productos que compra a proveedores españoles a su red internacional, llevando el producto local a toda Europa.

Ajustado precio

Volviendo al bañador, está disponible en tallas de la S a la XXL y tiene un ajustado precio de 4,49 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.