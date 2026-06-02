Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el bañador de mujer más barato del mercado: en dos colores y por menos de 7 euros

Llega el verano y en Lidl tienen el bañador de mujer más barato del mercado, que se vende en dos colores y por menos de 7 euros, una oportunidad única. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del bañador para mujer de la marca Crivit, exclusiva en Lidl, que está disponible en colores azul y azul marino; y cuenta con tirantes ajustables.

Este bañador tiene las copas extraíble y en el caso del que es de color azul marino tiene un tejido texturizado, mientras que el de color azul tiene una cine para anudar el escote.

Bañador de mujer. / Lidl

Desde su llegada a España en 1994, la multinacional alemana Lidl ha recorrido un camino brillante: pasó de ser un supermercado de descuento duro y espartano a consolidarse como el referente del ahorro inteligente.

La clave de su arraigo en el mercado español ha sido la "localización" de su oferta. La cadena colocó los alimentos frescos en el centro de su estrategia, aliándose con el campo nacional y convirtiéndose en su mayor cliente hortofrutícola. Al mismo tiempo, prestigió su marca blanca mediante controles de calidad exigentes y revolucionó el sector con su famosa sección de bazar, capaz de desatar auténtica locura con herramientas o electrodomésticos exclusivos.

En la actualidad, la enseña ocupa la tercera posición del podio de la distribución alimentaria en el país, compitiendo directamente con Mercadona y Carrefour. Con una red que supera los 700 establecimientos y 14 centros logísticos, genera cerca de 20.000 empleos directos. Su impacto va más allá de nuestras fronteras, ya que funciona como un trampolín de exportación que distribuye miles de millones de euros en productos españoles por toda su red europea.

Precio ajustado

Volviendo al bañador, está disponible en tallas de la S a la L y tiene un precio ajustado de 6,99 euros. Puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.