Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máscara ideal para hacer esnórquel que cuenta con una tecnología innovadora para respirar dentro del agua: es la más barata del mercado

Llega el verano y las vacaciones y en Lidl tienen la máscara ideal para hacer esnórquel que cuenta con una tecnología innovadora para respirar dentro del agua. Además, es la más barata del mercado, una oferta difícil de superar. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la máscara de esnórquel de Crivit, marca exclusiva de Lidl, con la que podrás respirar líbremente por la boca y la nariz en el agua gracias a una tecnología innovadora. Además, tiene una lente panorámica total-view, con un campo de visión extraamplio para una impresionante experiencia de esnórquel.

Además, la circulación de aire reduce el empañamiento de la lente; y su tubo es Dry Top, que reduce la entrada de salpicaduras de agua en la superficie. Asimismo, tiene un soporte integrado para colocar una cámara de acción.

Entre otras características, tiene una junta facial suave y cinta elástica Easy-Fit para un ajuste cómodo y una buena sujeción. Además, ofrece un 100% de protección UV.

Máscara. / Lidl

La trayectoria de Lidl en España es el claro ejemplo de una metamorfosis exitosa. La cadena germana debutó en 1994 con locales muy sencillos, pero pronto comprendió que para conquistar al público español debía transformar su concepto hacia el descuento inteligente, diseñando tiendas amplias, modernas y sostenibles.

Su estrategia ganadora se apoya en tres pilares: una relación calidad-precio imbatible en sus marcas propias, una apuesta radical por el producto fresco de origen nacional y el magnetismo de su sección de bazar, que genera un flujo constante de clientes gracias a sus famosas semanas temáticas y sus electrodomésticos virales.

Este enfoque ha catapultado a la compañía hasta el tercer puesto de la gran distribución en España. Con una sólida infraestructura que supera las 700 tiendas y 14 centros de distribución, Lidl no solo da empleo a unas 20.000 personas, sino que impulsa de forma masiva el sector agroalimentario español: compra miles de millones en mercancía local y exporta más de la mitad a sus supermercados de todo el mundo.

Precio

Volviendo a la máscara de esnórquel, tienes dos modelos, en lima/azul y naranja/azul, con otras tantas tallas disponibles S/M y L/XL. Pero lo mejor de todo es su precio, tan solo cuestan 13,49 euros. Puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ