Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo moldeador más barato del mercado: alisa el cabello, aporta volumen en la raíz y crea unas puntas bonitas y ligeramente rizadas

Si quieres ahorrarte un montón de euros en peluquería, en Lidl venden el potente cepillo moldeador más barato del mercado que alisa el cabello, aporta volumen en la raíz y crea unas puntas bonitas y ligeramente rizadas. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del cepillo eléctrico moldeador de Revlon con diseño de cepillo ovalado que hace innecesario utilizar un moldeador adicional para ondas. Además, es rápido y suave, realiza una distribución rápida y uniforme del aire para un secado y peinado más rápidos y una mejor protección contra los daños causados por el calor, en solo la mitad de tiempo.

Está dotado con tecnología de iones, en el que los iones negativos en el flujo de aire reducen el tamaño de las gotas de agua y secan el cabello más rápido. Para un cabello suave, liso y brillante con menos encrespamiento y electricidad estática.

Cepillo moldeador. / Lidl

Por otro lado, tiene un revestimiento cerámico para una distribución uniforme del calor y menos daños por calor; y cuenta con cerdas mixtas. Las cerdas de nailon con puntas de bola garantizan un desenredado suave del cabello. Las cerdas mixtas de nailon y jabalí fijan el cabello en el lado redondeado y proporcionan más volumen y control para unos resultados lisos y brillantes.

Este cepillo moldeador tiene 3 niveles de temperatura y 2 velocidades de ventilación; además es de mango ergonómico, punta fría y peso ligero; además de contar con un cable giratorio para un peinado flexible.

Descuento

Este cepillo moldeador tenía un precio original de 62,99 euros, pero ahora tiene un increíble descuento de casi la mitad de su precio, un 41 por ciento, con lo que se queda en solo 36,99 euros. Puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ