Adiós al papel higiénico: la alternativa que llega a cada vez más supermercados

Muchos se preguntan cómo vivía la gente con una higiene íntima adecuada antes de que el legendario neoyorquino Joseph Gayetty inventara el indispensable rollo. En realidad, se trata de un bien de consumo generalizado considerado verdaderamente esencial. Si en el pasado, cuando soplaban vientos de guerra o de crisis económica, se producía una supuesta fiebre por el oro, considerado un bien refugio, con la reciente pandemia hemos visto más bien una fiebre por los rollos de papel higiénico en los supermercados. Un signo de los tiempos que cambian, pero muy pronto puede que tengamos que enfrentarnos a alternativas aberrantes, por no decir otra cosa. ¿Por qué debemos privarnos de una necesidad tan básica? La causa reside en el potencial contaminante del papel higiénico. De hecho, muchas asociaciones ecologistas han planteado sus dudas sobre el papel higiénico no reciclado, que supondría un despilfarro de recursos y árboles. Así lo corroboran los datos de una investigación realizada por la Universidad de Florida. El equipo de investigación llevó a cabo dos tipos de análisis. El primero investigó la presencia de PFAS, abreviatura de sustancias perfluoradas y polifluoradas, en muestras de rollos de papel higiénico de todo el mundo. Después analizaron lodos de depuradora en ocho lugares distintos de Florida. Pues bien, en todas partes, tanto en los rollos como en los lodos de depuradora, se encontraron restos de PFAS, peligrosos contaminantes que también son perjudiciales para la salud humana.

Una primera solución sugerida serían los inodoros equipados con ducha de mano. Basta pensar que en Estados Unidos, donde es notoria la ausencia de bidés, estos inodoros con múltiples accesorios alcanzaron un pico de ventas en 2020. Aunque antes el bidé sólo se destinaba a baños de lujo, durante la pandemia el bidé integrado en el inodoro se vio como la alternativa natural para hacer frente al "Gran Pánico del Papel Higiénico". Otra alternativa es el papel higiénico biodegradable o hidrosoluble. Este producto tiene esporas especiales inocuas que al entrar en contacto con el agua se activan para disolver el papel higiénico en unas 5 horas. Es una solución realmente óptima para el medio ambiente, pero también para nuestros desagües, ya que estos microorganismos mantienen las tuberías de aguas residuales libres de incrustaciones.

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No es ninguna broma, aunque sólo pensarlo provoque un abrumador impulso de repugnancia. Los rollos higiénicos de tela reutilizables existen y están ganando popularidad en las redes sociales. El rollo consiste en una serie de cuadrados de esponja unidos por botones. Una vez utilizados, deben guardarse en un recipiente hermético junto al inodoro. Cuando esté lleno, el recipiente se vacía en la lavadora, donde las piezas se lavan y desinfectan. Aunque muchos alaban esta solución por ser ecológica, plantea algunas preocupaciones no sólo desde el punto de vista higiénico. En efecto, pensemos en el uso de detergente, agua y energía para lavar en la lavadora a 90º.