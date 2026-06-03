Es tiempo de calor, baños refrescantes, smoothies y batidos. Y es que esta bebida es una opción perfecta para disfrutar tanto grandes como pequeños. Por ello, si todavía no tienes este aparato debes correr a Lidl a conseguir la licuadora de vaso para smoothies 0,6L 300 W.

Se trata de un aparato versátil perfecto para preparar todo tipo de bebidas para este verano. Y, lo mejor es que la puedes conseguir a un precio espectacular.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la licuadora de vaso más barata del mercado: disponible por solo 16,99 euros / LIDL

Una licuadora para beber directamente del vaso

Este aparato es perfecto para una preparación u beber directamente en el vaso. ya sean batidos frescos de frutas u hortalizas de hoja. Cuenta con una tapa para llevar: ideal para el camino. En cuanto a su funcionamiento, la licuadora de Lidl tiene una cuchilla de cruz de acero inoxidable de alta calidad y es de manejo sencillo mediante regulador giratorio

Tiene unos pies antideslizantes para un apoyo seguro y evitar que se mueva o se salga el líquido cuando se usa. Además, este producto incluye un libro de recetas para preparar todas las bebidas que quieras e innovar cuando refrescantes sorpresas para los tuyos o, incluso, darte un capricho.

Otro detalle que enamora de este producto es su precio. Y es que puedes conseguir la licuadora de vaso para smoothies 0,6L 300 W por tan solo 16,99 euros. Un auténtico chollo.

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Recuerda que la puedes comprar en la tienda física de Lidl y, también, a través de este enlace de la página web oficial de la cadena de supermercados.