Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cama con toldo para que tu perro no pase calor este verano: es la más barata del mercado

Llega el verano y no queremos que nuestro perro pase calor, pues en Lidl venden una tumbona para perros con protección solar incluida que es la más barata del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de una cama para perros con toldo y una tumbona plegable para perros en las que la posición elevada garantiza una circulación de aire y una refrigeración óptimas. Son aptas para interior y exterior; y el montaje y desmontaje son rápidos y sencillos.

En cuanto a la cama con toldo, es el lugar ideal a la sombra para tu amigo de cuatro patas y ofrece protección contra los rayos del sol hasta UV 50. El toldo es extraíble y aguanta una carga máxima de 60 kilos.

En cuanto a la tumbona plegable para perros, es plegable para ahorrar espacio y tiene una carga máxima de 25 kilos.

Tumbona para perro. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

Precio ajustadísimo

Volviendo a la cama para perros que venden en Lidl, tiene un precio ajustadísimo de 19,99 euros. Puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ