Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la piscina para perros con la que podrás refrescarse durante todo el verano: es la más barata del mercado

Llega el verano y queremos que nuestros perros estén bien fresquitos, por eso en Lidl tienen la piscina para perros que, además, es la más barata del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una piscina para perros de plástico con un diámetro de 120 centímetros y 30 centímetros de altura que tiene un montaje rápido sin necesidad de inflado.

Además, cuenta con fondo antideslizante, estructura de pared estable y abertura de desagüe para un vaciado rápido. Además, es plegable para ahorrar espacio.

Piscina para perros / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Bajo precio

Pero volviendo a la piscina para perros, lo mejor de todo es su bajo precio, ya que solo cuesta 16,99 euros. Puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.