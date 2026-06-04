Adiós a la humedad y a la condensación que se cuela por las ventas: la cucharada que debes poner en el centro

Cuando llueve mucho, se acumula aire húmedo en la casa, que luego es difícil de eliminar. Lo mismo ocurre cuando hace mucho calor en verano y vivimos en una zona costera. El agua del mar se evapora y se estanca en el aire, por lo que no siempre es fácil respirar. Lo mismo les ocurre a quienes viven en el campo, donde hay muchos árboles y vegetación. Los árboles exudan vapor de agua y el aire empieza a volverse más pesado. Veamos cómo eliminar la humedad que entra en casa.

Algunas personas, para deshacerse de la humedad en sus casas cuando hace calor, intentan enfriar la temperatura. Para ello, encienden el aire acondicionado. Si bien es cierto que el aire se enfría, no lo es menos que se vuelve menos húmedo. De hecho, la humedad no es tanto una cuestión de temperatura, sino que depende de la concentración de vapor de agua en el aire. Para que podamos respirar bien, ésta no debe superar un determinado porcentaje. Normalmente, se indica el 50% como cantidad de humedad en el aire.

Cómo eliminar la condensación de las ventanas

Las ventanas empañadas nos parecen un problema de invierno, pero no es así. Incluso en primavera, las temperaturas tienden a empañarse, lo hemos comprobado hace poco.La condensación se produce cuando el aire interior cargado de humedad entra en contacto con una superficie fría. Este fenómeno, denominado condensación, puede producirse generalmente de dos formas. La condensación en película y la condensación en gotas. En el caso de la condensación en gotas, el vapor se condensa en forma de gotas normalmente sobre cristales y espejos.

Para deshacerse de la humedad inmediatamente, es importante ventilar la habitación para que salga el vapor. También puede ser útil tener un deshumidificador en casa. Pero, ¿cómo deshacerse de las gotitas que inevitablemente dejan halos y manchas de cal?

Para evitar que nuestras ventanas suden, primero limpiamos bien los cristales con alcohol o un detergente especial. A continuación, tomamos dos cucharadas soperas de un jabón líquido como el de Marsella o el de vajilla. Lo vertemos en un litro de agua, añadimos una cucharadita de glicerina líquida y removemos.

Empapamos un paño de microfibra, lo escurrimos bien y lo pasamos por todo el cristal. Podemos utilizar esta mezcla siempre que se formen gotas en el cristal. Desaparecerán en un instante, el cristal quedará seco pero también superbrillante.

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He aquí cómo eliminar la condensación de los cristales de la cocina, el salón o el dormitorio. Mantener el nivel adecuado de humedad en el hogar no sólo evita el molesto problema de la condensación. Sino que también garantiza que no se formen manchas de humedad en las paredes o alrededor de los marcos de las ventanas. Esto también es muy importante para evitar efectos potencialmente nocivos para la salud.