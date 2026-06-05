Quedan solo unos días para que ya sea verano de manera oficial y son muchos los que ya están pensando en las vacaciones. Por ello, es el momento de aprovechar de los ratos al aire libre, ir en bici al trabajo o incluso bajar a la playa de una forma cómoda, rápida y sostenible.

Si no dispones de este vehículo, es el momento de que vayas a Lidl y consigas la bicicleta eléctrica que ha tirado su precio y se ha convertido en un 'must' que debes tener. Se trata de la "Bicicleta Eléctrica Urbana - Crivit Belt Drive".

Colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para carretera o ir a la playa: con luz y portaequipajes / Lidl

Perfecta para la ciudad, el pueblo o la costa.

Con la CRIVIT Urban E-Bike X.3 dominarás todas las aventuras en la jungla urbana: ya sea de camino al trabajo, de compras o a citas con amigos. Equipada con componentes de marca de alta calidad con un diseño atemporal, ya sea en negro, gris ceniza u oliva, la CRIVIT Urban E-Bike X.3 llamará la atención.

La potente batería se encuentra detrás del tubo del sillín y se puede extraer fácilmente para cargarla.

Las CRIVIT Urban E-Bikes están equipadas con un sensor de par. Esto garantiza una sensación de conducción natural, sin necesidad de cambios de marcha. Cuanto más fuerte pedalees, más apoyo recibirás del motor. El motor de buje trasero integrado, con hasta 40 Nm, es un verdadero paquete de potencia. Tres niveles de asistencia: ECO, TOUR y RACE, garantizan una experiencia de conducción perfecta. Además, la función Boost proporciona potencia máxima durante un corto periodo de tiempo (máx. 20 segundos) en cualquier situación de conducción. Puedes cambiar intuitivamente entre los niveles de asistencia mediante microbotones en el manillar, sin necesidad de quitar las manos del manillar. La pantalla LED integrada muestra simultáneamente el nivel de asistencia y el estado de la batería.

El soporte para móvil SP Connect SPC+ premontado y un compartimento oculto para un Smart-Tracker son otras características inteligentes de la CRIVIT Urban E-Bike X.3.

Con una luz (de largo alcance) extra brillante, portaequipajes AVS integrado, timbre y guardabarros, y un peso total de tan solo unos 23 kg, estarás perfectamente equipado para cualquier viaje.

Otro de los detalles que enamora de esta bicicleta es su precio. Y es que puedes conseguir la Bicicleta Eléctrica Urbana - Crivit Belt Drive por tan solo 1199,99 euros. Un auténtico chollo para un vehículo de estas características, cuyos precios suelen ser casi el doble.

Recuerda que puedes conseguir esta bicicleta en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de la página web de la famosa cadena de supermercados.