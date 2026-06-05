Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la malla para barandilla de terraza más barata del mercado: por solo 7,99 euros adiós a las miradas de fuera
Un auténtico chollo para un producto que nos permite acabar con las miradas indiscretas sin tener que hacer algún tipo de obra en nuestra casa
Es tiempo de terraza y balcón. Y es que con la llegada de la primavera y a unos escasos días de que comience el verano, no hay otra cosa que apetezca más de pasar el tiempo al aire libre, siempre que el calor lo permita.
Por ello, nuestra terraza se convierte en el lugar de la casa donde disfrutar de nuestros ratos de ocio y relax ya sea solos o con amigos. Eso sí, hay muchas veces que no podemos escapar a las miradas indiscretas de nuestros vecinos o viandantes por la barandilla de la terraza. Así que para evitar que vean lo que estamos haciendo en nuestro descanso, la cadena de supermercados de Lidl cuenta con una malla de ocultación en diferentes colores para colocar en esa barandilla.
Pantalla de privacidad para balcón o valla
Esta pantalla de ocultación de terraza es de material resistente al desgarro y resistente a la intemperie y a los rayos UV y a temperaturas de -30 °C a 60 °C. Respecto a su montaje para balcón, no puede ser más sencillo.
Cuenta con 24 ojales de aluminio y 24 m de cuerda para una fijación segura. Con unas medidas de 600 x 75 cm está disponible en un color gris claro y verde.
Respecto a la pantalla de privacidad para valla, la tela está formada con 440 aberturas y 24 m de cuerda para una fijación segura y unas medidas de 500 x 100 cm.
Otro detalle que enamora de este producto es su precio. Y es que puedes conseguir la malla de ocultación de Livarno por tan solo 7,99 euros. Un auténtico chollo para un producto que nos permite acabar con las miradas indiscretas sin tener que hacer algún tipo de obra en nuestra casa.
Recuerda que puedes conseguir esta malla en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de la página web oficial de Lidl.
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