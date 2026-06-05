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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bandeja para aperitivos con cuencos de cristal: por solo 16,99 euros

Viene preparado con 2 portavasos para botellas o vasos y 2 cuencos de cristal para aperitivos, así como 2 ranuras para smartphones

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bandeja para aperitivos con cuencos de cristal: por solo 16,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bandeja para aperitivos con cuencos de cristal: por solo 16,99 euros

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Emma Fernández

Es primavera y el verano está a la vuelta de la esquina. Por ello, ya es tiempo de quedar con los amigos en nuestra terraza y jardín o, simplemente darnos un homenaje en un día de descanso disfrutando de nuestra bebida preferida y unos deliciosos aperitivos con los que ir abriendo boca antes de la comida.

Para que triunfes como anfitrión, Lidl cuenta con un bandeja tan práctica como bonita de bambú con la que podrás llevar de manera organizada y bien colocada todo lo que quieras servirá tus invitados. Así que es el momento de acudir a la famosa cadena de supermercados de origen alemán y conseguir la Wenko® Bandeja para aperitivos con cuencos de cristal.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bandeja para aperitivos con cuencos de cristal: por solo 16,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bandeja para aperitivos con cuencos de cristal: por solo 16,99 euros / LIDL

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Bar de aperitivos de bambú

Lidl nos trae el bar de aperitivos de bambú FSC con cuencos de cristal. Viene preparado con 2 portavasos para botellas o vasos y 2 cuencos de cristal para aperitivos, así como 2 ranuras para smartphones. Un detalle que enamora de esta bandeja es que cuenta con una parte superior extensible que permite su uso como bandeja.

Esta bandeja tiene unas medidas, aprox de L 38 x An 25 x Al 8,5 cm, por lo que puedes llevar todo lo que necesites sin tener que realizar varios viajes o perder espacio.

Este producto, hecho todo de bambú cuenta con asas en los laterales para un transporte fácil. Y un detalle que no puedes dejar pasar por alto es su precio. Y es que puedes conseguir la Wenko® Bandeja para aperitivos con cuencos de cristal por tan solo 16,99 euros. Un precio que no debes dejar escapar esta primavera y verano.

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Recuerda que puedes conseguir esta bandeja tanto en las tiendas físicas de Lidl, como en la página web de la famosa cadena de supermercados de origen alemán.

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