Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el secador iónico más barato: por tan solo 19,99 euros
Cuenta con un difusor para conseguir unos rizos perfectos y cambiar tu estilo siempre que quieras
Ahora que el calor hace acto de presencia y nos va a acompañar hasta finales de septiembre, es un momento en el que nuestro pelo se puede resentir por el sudor o por bañarnos en el mar o la piscina.
Por ello durante los meses de primavera y verano es fundamental cuidarlo de la mejor manera posible para que no pierda su brillo y textura. Y es que dejarlo reluciente y sedosos tras un baño en la playa es muy sencillo si, después de ducharnos y limpiarlo bien, lo secamos como es debido. Para ello, Action cuenta con el Secador de pelo Remington Ionic Dry a un precio espectacular.
Un secador iónico a mejor precio
El secador de Remington que vende Action es perfecto para un secado rápido y eficaz del cabello y contribuye a eliminar el encrespamiento. "Te secarás el cabello al instante con este práctico secador de Remington. Utiliza los botones y elige el nivel de calor y de velocidad que te resulten cómodos. También cuenta con modo frío", explican desde Action.
Este aparato, que será uno e tus grandes aliados para lucir de 10 antes de cualquier evento viene en un tonto gris y tiene una potencia de 2200 vatios. Además, este aparato cuenta con un difusor para crear rizos que te permitirá cambiar el look siempre que quieras y pasar de un estilo alisado a algo más curly y dinámico con el que sorprender a todos.
Otro detalle que enamora de este producto es su precio. Y es que puedes conseguir el Secador de pelo Remington Ionic Dry que vende Action por tan solo 19,99 euros. Como lo lees.
Recuerda que puedes comprar este aparato en las tiendas físicas de Action y también a través de la página web oficial de la cadena de supermercados Action.
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