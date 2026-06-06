Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo dental eléctrico más barato del mercado: por solo 22,99 euros

Si quieres llevar la limpieza dental a otro nivel en Lidl venden el cepillo dental eléctrico más barato del mercado. Está disponible por solo 22,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un cepillo dental eléctrico de la marca Cien Beauty que es oscilante Premium con batería recargable y realiza una limpieza eficaz de dientes y encías.

Tiene control de presión y 6 programas seleccionables, Clean (limpieza diaria) / Sensitive (limpieza suave) / Massage (masaje) / Deep Cleaning (limpieza profunda) / Brighten (blanqueamiento) / Tongue Cleaning (limpieza de lengua). Además, cuenta con temporizador de 2 minutos con intervalo de 30 segundos para una limpieza uniforme de los 4 cuadrantes maxilares.

Cepillo dental eléctrico, / Lidl

Su mango tiene una batería de iones de litio integrada, es antideslizante y tiene indicador de control de carga. La carga de la batería se realiza por inducción – con adaptación automática de tensión a nivel mundial (100–240 V~) y protección contra sobrecarga.

Además, es compatible con diversos cabezales de cepillo de dientes Oral-BI y nevadent.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este cepillo tan solo cuesta 22,99 euros. Puedes conseguirlo AQUÍ