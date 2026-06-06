Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la lámpara de uñas LED más barata del mercado: por menos de 9 euros
Ahorrarás mucho dinero
Si quieres ahorrar mucho dinero en el salón de uñas en Lidl te ofrecen la solución, una lámpara de uñas LED que además es la más barata del mercado. Por menos de 9 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de una lámpara de uñas LED de la marca Cien Beauty que ofrece un esmalte de uñas especialmente brillante, duradero y con calidad de salón de belleza.
Es adecuada para esmaltes y geles UV convencionales y cuenta con 30 LED que cubren toda la zona de la mano. Además, tiene temporizador de 3 niveles para un tiempo de secado perfecto (10 s, 30 s y 60 s) y sensor de inicio.
También tiene conmutación de potencia para reducir la sensación de calor y la placa base es desmontable y fácil de limpiar. Incluye lima de uñas, empujador de cutículas, taco pulidor y cable USBI.
Precio
Su precio es de 8,99 euros y puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ
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