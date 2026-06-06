Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de manicura profesional más barato del mercado: por 12,99 euros
Una oportunidad única
Si quieres ahorrar mucho en el salón de uñas en Lidl venden el set de manicura profesional más barato del mercado, por solo 12,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata de un set de manicura y pedicura inalámbrico de la marca Cien Beauty con el que le dirás adiós a las uñas antiestéticas y a la piel áspera. Con el set de manicura/pedicura inalámbrico Cien Beauty, transformarás tus manos y pies en un verdadero centro de atención.
Este set inalámbrico te ofrece un cuidado profesional en la comodidad de tu hogar. Gracias a los 10 accesorios de alta calidad de zafiro y fieltro, puedes limar, pulir y alisar tus uñas, así como eliminar eficazmente callos y durezas. La forma ergonómica y la luz LED brillante garantizan un trabajo preciso.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este set de manicura antes costaba 13,99 euros y se ha bajado a 12,99 euros. Puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ
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