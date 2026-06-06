Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de brochas de maquillaje más barato del mercado: por menos de 6 euros

Si te encanta el maquillaje no puedes perderte esta oportunidad única que tiene Lidl, el set de brochas de maquillaje más barato del mercado. Por menos de 6 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Descubre la herramienta definitiva para tu maquillaje perfecto. Este set de pinceles de maquillaje de 14 piezas de Cien BEAUTY es tu nuevo aliado para un aspecto impecable.

Con un pelo de pincel especialmente suave y 100% sintético, los pinceles no solo son delicados con la piel, sino que también son ideales para personas alérgicas.

Set de brochas. / Lidl

Ya sea que quieras crear un maquillaje de día natural o un look de noche glamuroso, este set te ofrece el pincel adecuado para cada paso. Desde la base de maquillaje hasta la sombra de ojos, pasando por trazos precisos de delineador: sé creativa y resalta tu belleza natural.

Reducido precio

Además, lo mejor de todo es su reducido precio, ya que solo cuesta 5,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.