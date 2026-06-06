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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el nuevo cepillo 2 en 1 para madera, baldosas o suelos empedrados: por solo 54,99 euros

Adiós al musgo, la suciedad y los depósitos de terrazas, caminos o entradas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el nuevo cepillo 2 en 1 para madera, baldosas o suelos empedrados: por solo 54,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el nuevo cepillo 2 en 1 para madera, baldosas o suelos empedrados: por solo 54,99 euros

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Daniel Cid

Ahora que quedan tan solo unas pocas semanas de primavera y el verano está ala vuelta de la esquina, es el momento de poner a punto nuestra terraza, jardín o la entrada de nuestra casa para recibir visitas y dejarla como nuevas tras las inclemencias del otoño y la primavera.

Y es que para limpiar estos espacios no nos sirve con las clásicas escobas, fregonas o aspiradoras dado a que los suelos son de madera, piedra, o baldosa, por lo que se requiere algo más de esfuerzo. Por ello, la marca Lidl tiene la solución perfecta nuestro problemas con el cepillo para superficies 2 en 1 recargable 20 V que consigue que estos espacios queden como recién instalados.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el nuevo cepillo 2 en 1 para madera, baldosas o suelos empedrados: por solo 54,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el nuevo cepillo 2 en 1 para madera, baldosas o suelos empedrados: por solo 54,99 euros / LIDL

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Potente cepillo de superficie a batería con 3 accesorios

Se trata de un dispositivo combinado 2 en 1 para la limpieza de superficies y juntas perfect para una limpieza profunda de superficies de piedra y madera, limpieza de juntas o limpieza de bordes. Elimina el musgo, la suciedad y los depósitos de terrazas, caminos o entradas y es adecuado para piedra natural, adoquines de hormigón, baldosas, madera o materiales compuestos de madera (WPC).

Y es que Lidl nos ofrece un potente cepillo de superficie a batería con 3 accesorios: 1 cepillo para limpiar superficies de madera y piedra (premontado), 1 cepillo para juntas con potentes cerdas de alambre y 1 cepillo para juntas con suaves cerdas de nailon.

Este aparato también cuenta con un tubo de guía telescópico para trabajar sin forzar la espalda: ajustable en longitud de forma continua aprox. 15 cm. Tiene una empuñadura principal ergonómica con empuñadura suave y una rueda de guía adicional y cubierta protectora del cepillo. Para medir la fuerza de limpieza el aparato tiene un control de velocidad de 6 niveles y un peso de 3,6 kilos que facilita su uso y movimiento.

Pero el detalle que también enamora a los clientes es su precio. Y es que puedes conseguir el cepillo para superficies 2 en 1 recargable 20 V de Lidl por tan solo 54,99 euros.

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Recuerda que lo puedes conseguir en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de la página web de la famosa cadena de supermercados de origen alemán.

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