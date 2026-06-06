Con la llegada del verano y del calor es el momento de pasar los ratos libres fuera de casa, ya sea en la piscina, la playa, en la naturaleza, solo o con amigos. Eso sí, cuando las altas temperaturas aprietan lo importantes es estar hidratado o tener algo con el que podamos saciar la sed.

Por ello, uno de los aliados fundamentales en estos meses para miles de personas va a ser la nevera portátil. Si no tienes una, debes correr a Lidl a conseguir la bolsa isotérmica con recipientes portalimentos que mantendrá tu comida y tu bebida a una temperatura perfecta pese al calor.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el bar portátil más barato para el verano: por solo 9,99 euros / Lidl

Una bolsa espaciosa y todoterreno

Esta bolsa está fabricada con material reciclado y cuenta con un espacioso compartimento principal isotérmico. Además, tiene 4 recipientes herméticos a juego aptos para microondas y lavavajillas, resistentes a temperaturas de -20 a 100 °C, a prueba de fugas con cierre de clic. Recipientes herméticos grandes: 1000 ml; recipientes herméticos pequeños: 550 ml.

Esta bolsa cuenta con una práctica asa de transporte y una correa para el hombro desmontable y ajustable y dispone de una gran solapa frontal con compartimento de malla integrado que incluye un acumulador de frío.

Otro detalle a tener en cuenta es la capacidad de esta bolsa de Silvercrest que vende Lidl, ya que cuenta con un volumen, aproximado, de 5 litros. Disponible en un divertido y colorido tono verde, este producto se encuentra entre los "top valorados" de Lidl. Uno de los motivos puede que sea su precio, ya que puedes conseguir la bolsa isotérmica con recipientes portalimentos por tan solo 9,99 euros. Un precio espectacular para una nevera que se va a convertir en tu bar privado durante estos meses de verano.

Recuerda que puedes comprar este producto en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de la página web de la propia cadena de supermercados.