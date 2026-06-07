Llega el verano y con él también lo hace las vacaciones escolares y también las propias. Por ello, pasamos más tiempo en casa queriendo disfrutar de nuestros ratos de descanso. Todo ello conlleva que nuestro hogar se ensucie más rápido. Pero a muchos les cuesta sacrificar sus momentos libres para ponerse a limpiar.

Si eres uno de ellos, Lidl tiene la mejor opción para ti y, además, con un descuento de excepción. Y es que en la famosa cadena de supermercados alemana ya puedes conseguir el Eufy Robot aspirador y friegasuelos a un precio espectacular.

Colas kilométricas en Lidl por el descuento del 50 por ciento del robot aspirador y friega suelos más completo: hace la tarea por ti / Lidl

Un robot que lo hace todo por ti

Estación todo en uno: El Omni C20 limpia de forma totalmente automática con funciones como vaciado, lavado, secado y seguro para niños. La estación seca las mopas con aire a temperatura ambiente y tiene depósitos de agua transparentes para una fácil supervisión. Así, el mantenimiento se realiza sin esfuerzo. Diseño de 8,5 cm: El robot aspirador C20 limpia sin esfuerzo zonas estrechas como debajo de escritorios y camas, garantiza la limpieza en rincones de difícil acceso y minimiza así la limpieza manual.

Gran potencia de succión: Con una potente succión de 7000 Pa, un cepillo giratorio y un cepillo lateral, el robot aspirador C20 con estación de vaciado elimina eficazmente la suciedad, las migas, el pelo de mascotas y los residuos. Nota: El rendimiento puede variar según el tipo de suelo y la cantidad de polvo. Tecnología Mop MasterTM: Con 180 rpm y una presión de 6 N, el robot aspirador con función de fregado Omni C20 elimina sin esfuerzo las manchas más difíciles. El dispositivo limpia en paralelo con el cepillo lateral y las mopas a través de la aplicación, aumentando la eficiencia. Pro-Detangle CombTM: Al girar el cepillo giratorio hacia atrás, se activa el Pro-Detangle CombTM y elimina los pelos enredados. Esto garantiza un rendimiento óptimo y minimiza el mantenimiento.

El Eufy Robot aspirador y friegasuelos tiene una autonomía de hasta 120 minutos, por lo que puedes salir de casa y él quedará trabajando por ti el tiempo suficiente.

Este producto tenía un precio en Lidl de 599,99 euros. Pero gracias al descuento del 50 por ciento que tiene actualmente, lo puedes conseguir por 299,99 euros.

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Recuerda que lo puedes comprar tanto en las propias tiendas físicas de Lidl, como a través de la propia página web de la famosa cadena de supermercados de origen alemán.