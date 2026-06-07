Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la pasta de dientes Colgate más barata del mercado: por menos de 1 euro
Una oferta difícil de repetir
Es importante lavarse los dientes todos los días, pero es que en Action tienen la pasta de dientes Colgate más barata del mercado, te costará menos de un euro. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirla.
Se trata de la pasta de dientes Colgate Anti-Cavity que es especial contra las caries. Usándola tendrás los dientes más blancos y fuertes, además de disfrutar de un aliento fresco.
El tubo de pasta de dientes de 75 mililítros te cuesta tan solo 0,79 euros gracias a que es un producto que se encuentra en la promoción semanal de Action.
Pero esto no se queda ahí, ya que también está en la promoción semanal la pasta de dientes Colgate WShite Teeth que es especial para tener unos dientes naturalmente más blancos.
Esta pasta de dientes de Colgate también te sale por 0,79 euros el bote de 75 mililítros.
Oferta
Sin duda, se trata de una oferta difícil de repetir.
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