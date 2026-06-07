Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la pasta de dientes Colgate más barata del mercado: por menos de 1 euro

Una oferta difícil de repetir

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la pasta de dientes Colgate más barata del mercado: por menos de 1 euro

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la pasta de dientes Colgate más barata del mercado: por menos de 1 euro / Action

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Benito Domínguez

Es importante lavarse los dientes todos los días, pero es que en Action tienen la pasta de dientes Colgate más barata del mercado, te costará menos de un euro. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirla.

Se trata de la pasta de dientes Colgate Anti-Cavity que es especial contra las caries. Usándola tendrás los dientes más blancos y fuertes, además de disfrutar de un aliento fresco.

Pasta de dientes.

Pasta de dientes. / Action

El tubo de pasta de dientes de 75 mililítros te cuesta tan solo 0,79 euros gracias a que es un producto que se encuentra en la promoción semanal de Action.

Pero esto no se queda ahí, ya que también está en la promoción semanal la pasta de dientes Colgate WShite Teeth que es especial para tener unos dientes naturalmente más blancos.

Esta pasta de dientes de Colgate también te sale por 0,79 euros el bote de 75 mililítros.

Noticias relacionadas y más

Oferta

Sin duda, se trata de una oferta difícil de repetir.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tragedia en la variante de Avilés: un fallecido y dos heridos tras un brutal choque entre dos coches
  2. El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
  3. ¿Tienes libre este domingo por la mañana? La playa de Rodiles busca voluntarios para combatir las plantas invasoras que alteran los ecosistemas
  4. Coronel Fernando Melero: 'Irán tiene lo que no tenemos en Occidente, paciencia estratégica, y está aprovechando sus capacidades híbridas para llevar ahora la iniciativa
  5. El BOE publica el adiós definitivo a una de las multas más polémicas en carretera: se acabaron las sanciones de 200 euros y ampliables hasta 500
  6. Reabre, con nuevos dueños, uno de los merenderos más conocidos de Gijón: 'Habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla
  7. En imágenes: así fue el grave accidente que se saldó con un fallecido en la variante de Avilés
  8. Adrián Alcántara, el joven fallecido en la variante de Avilés: mecánico de profesión, apasionado del motor y con un proyecto recién nacido en Muros de Nalón

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la pasta de dientes Colgate más barata del mercado: por menos de 1 euro

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la pasta de dientes Colgate más barata del mercado: por menos de 1 euro

El Ayuntamiento de Salas acondiciona la planta baja de la Escuela Infantil para dotar de locales a las asociaciones del concejo

Las obras de mejora en el edificio de la Escuela Infantil de Salas, en imágenes

Las obras de mejora en el edificio de la Escuela Infantil de Salas, en imágenes

Del robo al extravío administrativo: nadie sabe dónde está la cadena (recuperada hace dos años por la Policía) que había sido sustraída del monumento dedicado a Teodoro Cuesta en Mieres

Del robo al extravío administrativo: nadie sabe dónde está la cadena (recuperada hace dos años por la Policía) que había sido sustraída del monumento dedicado a Teodoro Cuesta en Mieres

"Buir" llevó su revisión de la tradición asturiana al Museo del Oriente de Asturias

"Buir" llevó su revisión de la tradición asturiana al Museo del Oriente de Asturias

Grandas de Salime, de luto por su alcalde Eustaquio Revilla: "Deja un vacío difícil de llenar"

Grandas de Salime, de luto por su alcalde Eustaquio Revilla: "Deja un vacío difícil de llenar"

La larga batalla de Enol, informático de 26 años, contra una miopatía sin diagnóstico que nunca le dejó caminar ni levantar los brazos: "Necesito ayuda para prácticamente todo"

El huevo: de alimento cuestionado a tesoro nutricional avalado por los expertos

El huevo: de alimento cuestionado a tesoro nutricional avalado por los expertos
Tracking Pixel Contents