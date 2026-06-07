Ahora que llega el calor es fundamental refrescar la habitación y tener una ropa de cama más ligera para no pasar calor por la noche. Y es que esta época del año suele ser un tormento en muchos hogares dado que, por las altas temperaturas externas, el calor se acumula en las habitaciones. Algo que sumado a la falta de aire fresco externo, puede complicar la noche.

Por ello, hay que trata de poner soluciones. Una de ella puede ser con tus sábanas. Y es que la famosa cadena de supermercados Action cuenta con la sábana bajera ajustable de punto Comfibeds que puedes conseguir por tan solo 4,49 euros.

¿Qué ofrece?

Esta sábana que vende la famosa cadena de supermercados está disponible en varios colores y está hecha de algodón suave y poliéster.

"Protege el colchón y disfruta de un reconfortante descanso nocturno con esta sábana bajera de una suavidad adicional", explican desde Action. Este juego de sábanas está disponible en diferentes colores, por lo que encajará perfectamente con el resto de tu ropa de cama. Así, lo puedes encontrar en verde, rosa, blanco y negro.

Estas sábanas son perfectas para una cama con un formato de 90 x 200 cm. La puedes lavar a máquina hasta 60 grados y es apta para secar a baja temperatura. Tiene un tejido de algodón que garantiza tu descanso y comodidad cada noche.

Noticias relacionadas

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sábanas de verano más barato del mercado: por solo 4,49 euros / ACTION

Alta demanda

Como te decíamos más arriba, este producto va a tener una alta demanda gracias a su precio. Y es que por solo 4,49 euros puedes conseguir un producto de calidad que garantizará tu descanso por las noches. Recuerda que lo puedes comprar tanto en las tiendas físicas de Action, como a través de la página web oficial de la cadena de supermercados Action.