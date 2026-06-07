Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la heladera premium con la que ahorrarás mucho dinero: ideal para este verano

Llega el verano y cuánto apetece tomarse un helado. Pues con la heladera premium que venden en Lidl ahorrarás mucho dinero. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la heladera premium freeezy de 800 vatios con la que es muy fácil hacer helados. Tan solo tendrás que llenar, congelar, mezclar y disfrutar.

Heladera. / Lidl

Para comenzar, llena el recipiente con los ingredientes favoritos y congela durante 24 horas. Después, transforma la masa congelada en delicias cremosas en cuestión de minutos. Además, tiene función Re-Spin para una consistencia perfecta

Tiene un manejo sencillo gracias al panel de control con botones y viene con 7 programas preestablecidos: Ice Cream, Light Ice Cream, Gelato, Sorbet, Smoothie Bowl, Milkshake y Extras.

Además, cuenta con 3 vasos para la preparación de diferentes creaciones e incluye libro de recetas.

Precio

Pero lo mejor de todo es su reducido precio, porque esta heladera tan solo cuesta 99,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.