Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el molinillo ideal para disfrutar del mejor café: es el más barato del mercado
Es muy sencillo de utilizar
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Si quieres disfrutar del mejor café no puedes perderte la oferta que tiene Lidl, donde venden el molinillo de café eléctrico más barato del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas para conseguirlo.
Se trata del molinillo de café eléctrico de 180 vatios que cuenta con tapa transparente para controlar el grado de molido e incluye cepillo de limpieza.
Su volumen útil es de hasta 70 gramos de granos de café y solo funciona con la tapa puesta.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este molinillo de café que venden en Lidl tiene un ajustado precio de 11,99 euros. Puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ
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