Ya queda menos para ese momento que tanto esperamos: disfrutar de las vacaciones de verano. Por ello, lo mismo ya va siendo hora de ir pensando qué vamos a llevar e, igual de importante, cómo lo vamos a llevar.

Si quieres cambiar tus maletas o conseguir un juego completo al mejor precio y que sirva tanto para viajes en cabina, como para llevar todo lo que necesitamos, lo que tienes que hacer es correr a Lidl y conseguir el set de maletas gris pack 2 que acaba de bajar su precio a 69,99.

¿Qué ofrece?

Este juego de maletas son especialmente ligeras y, para mayor seguridad a la hora de volar o viajar en tren, cuentan con candado de combinación numérica Travel Sentry® Approved: válido en más de 55 países, entre otros, EE. UU., Canadá, Japón, Israel, China, Alemania, Países Bajos, Corea del Sur y Suiza. Además, también tiene función de sistema TSID: para una identificación más rápida del equipaje perdido.

Cuenta con una ampliación del volumen mediante una cremallera perimetral y un mango telescópico de 4 posiciones con botón de bloqueo. A la hora de desplazarte por el aeropuerto, por el andén o una vez que llegues a tu destino, lo harás de una forma rápida y cómoda gracias a las 4 ruedas dobles de marcha suave (360°).

Tienen un interior funcional con compartimentos con cremallera, cintas de sujeción cruzadas y 2 bolsas separadas para la ropa sucia o los zapatos, así como un compartimento para documentos en la parte delantera y otro principal con cremallera de 2 vías

Respecto a su volumen, la maleta grande es de aproximadamente 96 litros, mientras la mediana es de 62 litros.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set completo de dos maletas más barato esta semana: cuatro ruedas, espacio de hasta 96 litros y aptas para cabina / Lidl

Alta demanda

Como te decíamos más arriba, esta maleta tiene un descuento esta semana, por lo que seguramente vuele. Así que te recomendamos acudir a tu tienda Lidl más cercana para hacerte con este juego imprescindible para viajar. Otra opciones a conseguirlas a través de este enlace de la página oficial de la cadena de supermercados.