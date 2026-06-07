"No soy persona hasta que tomó un café". Una frase que repiten millones de personas en multitud de rincones del planeta y que es un mantra inalterable. Y es que comenzar el día con una buena taza de café es un ritual de obligado cumplimiento, ya sea por activarse o, simplemente, disfrutar de un desayuno relajado antes de comenzar la rutina o incluso disfrutar de nuestro descanso.

Por ello, Lidl cuenta con una espectacular cafetera de estilo italiano que hará que esta bebida te sepa aún mejor. Así que si eres un amantes de esta bebida, no dudes en acudir a la famosa cadena de supermercados de origen alemana a conseguir la cafetera de espresso «KONA» por tan solo 24,99 euros.

¿Qué ofrece?

Esta cafetera que ofrece Lidl nos da algo más que café. Nos otorga el ritual del espresso italiano.

"En 1933, con la invención de la Moka Express, Bialetti revolucionó la forma de preparar el espresso italiano, expresando así su creatividad, cultura y pasión. Tanto entonces como ahora, existen los mejores productos para tu hogar, donde podrás disfrutar del sabor único de este espresso original en agradable compañía de amigos", explican desde a propia cadena de supermercados.

Esta cafetera tiene una capacidad de 17 mililitros y tiene un color plateado que le da un aire retro. El material es de acero, por lo que es resistente al paso el tiempo y te acompañará a lo largo de los años. Sus medidas son, aproximadamente, de aprox. 11,7 x 9,7 x 17 cm.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de café espresso casero al estilo de Italia más barata: de acero y acabado retro / Lidl

Alta demanda

como te decíamos más arriba, uno de los detalles que enamora de esta cafetera es su precio. Y es que por tan solo 24,99 euros puedes conseguir un producto de gran capacidad con el preparar café para tu familia o invitados después de una agradable comida. Así que corre a por ella antes de que se agote.

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Recuerda que la puedes comprar en las propias tiendas físicas de Lidl y, también, a través de este enlace de la página web de la propia cadena de supermercados alemana.