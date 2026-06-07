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La OCU lo confirma: este es el mejor aceite de oliva que puedes comprar en el supermercado

El oro líquido en sus diferentes variantes

La OCU lo confirma: este es el mejor aceite de oliva que puedes comprar en el supermercado

La OCU lo confirma: este es el mejor aceite de oliva que puedes comprar en el supermercado / Freepik

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Benito Domínguez

El aceite de oliva es conocido como el oro líquido, sobre todo por su precio. Si bien, hay diferentes variantes y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido desvelar cuál es el mejor aceite que puedes comprar en el supermercado.

Tras analizar diversas marcas, entre marcas tradicionales y marcas blancas, la OCU ha estimado cuáles son los mejores aceite que puedes comprar. Entre ellos destaca Oleoetepa Virgen Extra, que es muy valorado por su calidad en cata; y Hacendado Virgen Extra, con un precio muy competitivo.

Aceite de oliva.

Aceite de oliva. / Freepik

También destacan Carrefour Virgen Extra, Auchan Virgen Extra y Coosur Virgen Extra.

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Marca blanca

Tras ver el análisis, destaca la entrada de los aceites de oliva de marca blanca, que demuestran que se está haciendo un gran trabajo en este sentido, no perdiendo calidad y ajustando los precios.

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