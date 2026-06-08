Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de tres toallas de baño para verano más baratas: por solo 4,99 euros

Con el verano a la vuelta de la esquina (solo quedan unos días para que podamos disfrutar oficialmente de esta estación) ya son muchos los que le dan una vuelta al hogar para conseguir un toque más alegre y colorido y, también, para combatir las altas temperaturas que protagonizarán la mayoría de jornadas hasta finales de septiembre.

Además, es una época en la que se suda más a menudo, por lo que la ducha se convierte en nuestra gran aliada. Así que puede que haya llegado el momento de conseguir un nuevo juego de toallas y, sin duda, Lidl es la mejor opción ya que cuenta con el juego de 4 toallas de ducha de rizo a solo 4,99 euros.

¿Qué ofrece?

Se trata de cuatro toallas de algodón puro con la que podrás secarte de una manera relajante y suave, que beneficia a tu cuerpo. Además es de secado rápido y ligero, por lo que no generará humedad en tu cuarto de baño, ni te la encontrarás mojada en caso de la que vayas a utilizar el mismo día.

Este juego de toallas también es fácil de cuidar, absorbente y resistente. Lidl nos ofrece el juego en tres colores que se adaptan a cualquier tipo de decoración y gusto: negro, beige, rosa y verde. Sus medidas son, aproximadamente, de 70 x 140 cm, por lo que es ideal para todas las edades y tamaño.

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Alta demanda

Como te decíamos más arriba, un detalle que enamora de estas toallas es su precio. Y es que la puedes conseguir por tan solo 4,99 euros. Así que corre a por ella antes de que se agoten. Recuerda que las puedes comprar en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de este enlace de la página web de la cadena de supermercados alemana.