Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas opaco para el verano que evita que entre el calor y descansemos mejor: 2 piezas y de tejido suave
Cuenta con trabillas para colgarlas fácilmente y tiene 2 posibilidades para colgarlas: en barra o en riel
Quedan solo unos días para que comiencen las vacaciones de verano, lo que se traduce en descanso y más tiempo libre. Pero, también, es calor y momentos que se complican para conciliar el sueño en noches donde no corre el aire y el termómetro sigue marcado registros por encima de los 25 grados.
Por todo ello, si quieres dormir como un bebé y disfrutar de una luz tenue en esas horas de la tarde donde más aprieta el calor, debes correr a Lidl a conseguir el juego de cortinas opacas, 2 piezas que tiene un precio de 16,99 euros.
¿Qué ofrecen?
El juego de 2 cortinas opacas de Livarno son opacas, de tejido con caída suave: ideales para oscurecer e impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador. También protegen de las corrientes de aire en invierno y del calor en verano.
Su montaje no puede ser más sencillo. Cuenta con trabillas para colgarlas fácilmente y tiene 2 posibilidades para colgarlas: en barra o en riel. Es un modelo extra largo que se ven en dos unidades que puedes colocar en una misma barra para tapar una varias ventanas por las que entre la luz.
Hay que señalar que no son transparentes, sino opacas, por lo que impiden que entre la luz cuando estén cerradas completamente. Las medidas de estas cortinas son, aproximadamente, de 135 x 254 cm.
Alta demanda
Por todo ello, debes correr a Lidl a conseguirla, ya que por poco más de 15 euros puedes tener un juego de cortinas opacas perfectas para este verano que van a volar en poco tiempo. Recuerda que la puedes comprar tanto en las tiendas físicas de Lidl, como a través de este enlace de la propia página web de la famosa cadena de supermercados de origen alemán.
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