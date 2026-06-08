Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para los escarpines para playa más baratos: por solo 3,49 euros y no notarás las piedras
Son especialmente ligeros, cómodos y de secado rápido y cuentan con una práctica tira para calzarse en la zona del talón
Llega el tiempo de bajar a la playa y de disfrutar de los día soleados broceándonos al sol y remojándonos con el agua salada. Pero, ojo. Hay playas y playas. Y es que algunos arenales tienen una entrada al agua o a la propia arena un poco complicada debido a la aparición de pequeñas piedras al principio o algo más grandes una vez que mojamos la piernas.
Por ello, la cadena de supermercados Lidl tiene a la venta y a un precio espectacular el calzado que te ayudará a disfrutar de la playa sin que los pies te ardan por la arena o te pinchen por las pequeñas piedras que hay de camino al agua. Se trata de los pepperts!® Escarpines con un precio de 3,49 euros.
¿Qué ofrecen?
Este calzado es adecuado para playas, lagos y deportes acuáticos y protegen de la arena, las conchas y las piedras. Y es que no hay nada más incómodo que llegar a la playa y quemarnos la piel con una arena abrasadora o, incluso, parar el calor con un chapuzón, pero con una entrada al mar cargada de rocas punzantes que nos dificultan ese momento tan deseado de la jornada playera.
Otra ventaja de los escarpines que nos ofrece Lidl es que son especialmente ligeros, cómodos y de secado rápido y cuentan con una práctica tira para calzarse en la zona del talón. Además, gracias a su suela flexible puedes caminar de tu coche, el apartamento, el hotel o tu la hamaca a la orilla del mar de la forma más cómoda.
Alta demanda
A todas estas características hay que sumar su buen pecio. Y es por tan solo 3,49 euros puedes conseguir unos escarpines de alta calidad, en colores lila, naranja, que van a volar de las tiendas. Recuerda que los puedes conseguir en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de este enlace de la página web oficial de la cadena de supermercados alemana.
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