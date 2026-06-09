Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cuchillos que no se oxida nunca más barato del mercado: por solo 7,95 euros
El juego de cinco piezas consta de un cuchillo de cocina, un cuchillo para pan, un cuchillo para carne, un cuchillo de uso general y un cuchillo para pelar
Ahora que llega el verano puede que sea un buen momento para cambiar varias cosas de tu cocina aprovechando que, quiz, tengas comidas familiares o eventos encasa aprvechando los buenos días. Por ello, la mejor opcióne s acudir a los supermercados Action, donde encontrar productos de calidad aun precio que te parecerá increíble.
Ejemplo de ello es el Set de cuchillos George Wilkinson Megastone que tiene un precio de 7,95 euros y están compuestos de un material que no se oxida.
¿Qué ofrece?
Este juego de cuchillos cuenta con un revestimiento antiadherente extrafuerte y un asa cómoda.
"Este juego de cuchillos George Wilkinson es imprescindible para los reyes de la cocina. El juego de cinco piezas consta de un cuchillo de cocina, un cuchillo para pan, un cuchillo para carne, un cuchillo de uso general y un cuchillo para pelar. Gracias a su revestimiento antiadherente especial, los cuchillos se limpian fácilmente con agua y jabón", cuentan desde Action.
Este juego de cuchillos es de 5 piezas y son de color negro, por lo que pegan con cualquier tipo de vajilla. Además, tiene diferentes tipos de corte y tamaños para cualquier tipo de alimento. Así, encontramos un cuchillo de sierra para el pan. otro más grande para carne, pescado y otros dos más pequeño pasara cortar frutas o verduras.
Alta demanda
Tanto el materia de estos cuchillos, que hacen que no se oxiden y se estropeen con el paso del tiempo y de los lavados, como el precio de los mismos, hace que este producto tenga una alta demanda de compras. Por ello, si quieres conseguir los mejores cuchillos al mejor precio, corre a tu supermercado Lidl más cercano. Recuerda que también lo puedes comprar a través de la página web oficial de la cadena de supermercados.
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- Multado con 200 euros e inmovilización del vehículo pese a circular respetando la de velocidad pero errar en lo que pasa en el asiento trasero: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
- Muere un vecino de Oviedo de 54 años en un brutal accidente de tráfico en la autovía A-64 a la altura de Pola de Siero
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
- En las próximas horas llegará a Asturias un frente de aire polar que desplomará los termómetros: 16 grados de máxima en Oviedo
- Revuelta de docentes de Lengua por el análisis de una frase de la PAU en Asturias