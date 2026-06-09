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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cuchillos que no se oxida nunca más barato del mercado: por solo 7,95 euros

El juego de cinco piezas consta de un cuchillo de cocina, un cuchillo para pan, un cuchillo para carne, un cuchillo de uso general y un cuchillo para pelar

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cuchillos que no se oxida nunca más barato del mercado: por solo 7,95 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cuchillos que no se oxida nunca más barato del mercado: por solo 7,95 euros

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Daniel Cid

Ahora que llega el verano puede que sea un buen momento para cambiar varias cosas de tu cocina aprovechando que, quiz, tengas comidas familiares o eventos encasa aprvechando los buenos días. Por ello, la mejor opcióne s acudir a los supermercados Action, donde encontrar productos de calidad aun precio que te parecerá increíble.

Ejemplo de ello es el Set de cuchillos George Wilkinson Megastone que tiene un precio de 7,95 euros y están compuestos de un material que no se oxida.

¿Qué ofrece?

Este juego de cuchillos cuenta con un revestimiento antiadherente extrafuerte y un asa cómoda.

"Este juego de cuchillos George Wilkinson es imprescindible para los reyes de la cocina. El juego de cinco piezas consta de un cuchillo de cocina, un cuchillo para pan, un cuchillo para carne, un cuchillo de uso general y un cuchillo para pelar. Gracias a su revestimiento antiadherente especial, los cuchillos se limpian fácilmente con agua y jabón", cuentan desde Action.

Este juego de cuchillos es de 5 piezas y son de color negro, por lo que pegan con cualquier tipo de vajilla. Además, tiene diferentes tipos de corte y tamaños para cualquier tipo de alimento. Así, encontramos un cuchillo de sierra para el pan. otro más grande para carne, pescado y otros dos más pequeño pasara cortar frutas o verduras.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cuchillos que no se oxida nunca más barato del mercado: por solo 7,95 euros / ACTION

Alta demanda

Tanto el materia de estos cuchillos, que hacen que no se oxiden y se estropeen con el paso del tiempo y de los lavados, como el precio de los mismos, hace que este producto tenga una alta demanda de compras. Por ello, si quieres conseguir los mejores cuchillos al mejor precio, corre a tu supermercado Lidl más cercano. Recuerda que también lo puedes comprar a través de la página web oficial de la cadena de supermercados.

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