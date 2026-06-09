Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el ventilador de mesa más barato del mercado: de gran potencia a pesar de su reducido tamaño
Una oferta única
Llega el verano y los calores, y para combatirlos, en Action tienen el ventilador de mesa más barato del mercado, de gran potencia a pesar de su reducido tamaño. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirlo.
Se trata del ventilador de mesa Nor-Tec que mide 16,5 por 24 centímetros, cuenta con 3 velocidades y oscilación de 110 grados. También tiene pantalla digital para un manejo sencillo e incluye función de temporizador para mayor comodidad.
Disfruta de una brisa fresca mientras trabajas con este ventilador de escritorio compacto. Con 3 velocidades ajustables y una función de oscilación automática de 110 grados, garantiza una circulación óptima del aire.
La pantalla digital facilita el manejo y le da un aspecto moderno. Incluye función de temporizador para mayor comodidad. Funciona a través de una conexión USB-C, por lo que es ideal para usar en la oficina o en casa. Es perfecto para los días calurosos.
Un chollo
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que solo cuesta 7,95 euros, todo un chollo.
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