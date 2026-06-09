Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el ventilador de mesa más barato del mercado: de gran potencia a pesar de su reducido tamaño

Una oferta única

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el ventilador de mesa más barato del mercado: de gran potencia a pesar de su reducido tamaño

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el ventilador de mesa más barato del mercado: de gran potencia a pesar de su reducido tamaño / Action

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Benito Domínguez

Llega el verano y los calores, y para combatirlos, en Action tienen el ventilador de mesa más barato del mercado, de gran potencia a pesar de su reducido tamaño. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirlo.

Se trata del ventilador de mesa Nor-Tec que mide 16,5 por 24 centímetros, cuenta con 3 velocidades y oscilación de 110 grados. También tiene pantalla digital para un manejo sencillo e incluye función de temporizador para mayor comodidad.

Ventilador de mesa.

Ventilador de mesa. / Action

Disfruta de una brisa fresca mientras trabajas con este ventilador de escritorio compacto. Con 3 velocidades ajustables y una función de oscilación automática de 110 grados, garantiza una circulación óptima del aire.

La pantalla digital facilita el manejo y le da un aspecto moderno. Incluye función de temporizador para mayor comodidad. Funciona a través de una conexión USB-C, por lo que es ideal para usar en la oficina o en casa. Es perfecto para los días calurosos.

Noticias relacionadas y más

Un chollo

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que solo cuesta 7,95 euros, todo un chollo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
  2. Multado con 200 euros e inmovilización del vehículo pese a circular respetando la de velocidad pero errar en lo que pasa en el asiento trasero: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
  4. Muere un vecino de Oviedo de 54 años en un brutal accidente de tráfico en la autovía A-64 a la altura de Pola de Siero
  5. Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
  6. El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
  7. Ya no quedan muchos escanciadores como él': Oviedo llora a Elías, el popular camarero fallecido en el accidente de Siero
  8. En las próximas horas llegará a Asturias un frente de aire polar que desplomará los termómetros: 16 grados de máxima en Oviedo

En imágenes: así fue la manifestación por las calles de Oviedo de los vecinos de Trevías que luchan por cambiar la depuradora de lugar

En imágenes: así fue la manifestación por las calles de Oviedo de los vecinos de Trevías que luchan por cambiar la depuradora de lugar

El colegio Los Campos de Corvera se adentra en el deporte adaptado de Asturias

Un mundo roto, mentiras a medias y un virus letal: la distopía de Iara Devid se expande en Piedras Blancas

Un mundo roto, mentiras a medias y un virus letal: la distopía de Iara Devid se expande en Piedras Blancas

La nueva pista de hockey de La Corredoria sigue su curso: las obras avanzan al ritmo previsto

La nueva pista de hockey de La Corredoria sigue su curso: las obras avanzan al ritmo previsto

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el ventilador de mesa más barato del mercado: de gran potencia a pesar de su reducido tamaño

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el ventilador de mesa más barato del mercado: de gran potencia a pesar de su reducido tamaño

Un Salinas meteórico arrasa en fútbol sala: título, ascenso y a por el reto de la Tercera División

Un Salinas meteórico arrasa en fútbol sala: título, ascenso y a por el reto de la Tercera División
Tracking Pixel Contents