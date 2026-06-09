Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la lámpara de mesa 2 en 1 más barata del mercado: ilumina el escritorio y carga el teléfono móvil
La opción más inteligente
Si estás pensando en renovar tu escritorio, en Action venden la lámpara de mesa 2 en 1 más barata del mercado que además de iluminar la mesa también te permite cargar el móvil. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirla.
Una moderna lámpara de mes que combina estilo y funcionalidad. Y es que está equipada con un cargador inalámbrico de teléfono de 15 vatios y una moderna base de bambú.
La lámpara es fácil de instalar y conectar gracias a su casquillo E14 y a su cable de 1,5 metros de longitud. Ideal para tu escritorio, mesita de noche o salón.
Esta lámpara de mesa está disponible en cuatro colores, marrón, gris topo, blanco y negro; y tiene unas medidas de 14 por 32 centímetros, perfectas para cualquier escritorio.
Promoción semanal
Pero lo mejor de todo es su precio. Esta lámpara de mesa tenía un precio de 12,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 23 por ciento, con lo que se queda en 9,95 euros, sin duda la opción más inteligente.
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