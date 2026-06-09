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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el altavoz inalámbrico más barato del mercado: ideal para la playa y la piscina

Podrás llevarte la música a todas partes

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el altavoz inalámbrico más barato del mercado: ideal para la playa y la piscina

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el altavoz inalámbrico más barato del mercado: ideal para la playa y la piscina / Action

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Benito Domínguez

Llega el verano y en Action tienen el complemento ideal para esta época, el altavoz inalámbrico más barato del mercado con el que podrás llevar la música a todas partes, a la playa y a la piscina. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirlo.

Se trata del altavoz inalámbrico Fresh'n Rebel que ofrece hasta 20 horas de reproducción con una carga completa de dos horas y media. Además, podrás conectar varios altavoces Fresh'n Rebel entre sí.

Altavoz inalámbrico.

Altavoz inalámbrico. / Action

Este altavoz inalámbrico tiene un diseño a prueba de salpicaduras y cuenta con una práctica correa de muñeca con lo que podrás llevar a cualquier aventura.

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Colores

El altavoz está disponible en cuatro colores, negro, gris, rosa y púrpura; y tiene un precio ideal. Hasta ahora costaba 9,99 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un 20 por ciento de descuento, con lo que se queda en 7,95 euros.

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