El buen tiempo y el verano saca nuestro lado más coqueto. El buen tiempo y los días que se alargan nos ayudan a disfrutar de fiestas, eventos con amigos, cenas al aire libre o momentos en los que pasarlo bien. Por ello, nos arreglamos más y dedicamos más tiempo a sacar nuestra mejor versión delante del espejo.

Es cierto que junto a la huemdad y los baños en la playa o en la piscina, nuestro pelo sufre más que en otras épocas del año. Así que si quieres lucir una melena lisa perfecta y luminosa sin tener que pasar por la peluquería, debes correr a Lidl a conseguir el aliado que te acompañará en cada evento y viaje este verano: el Cepillo alisador de CIEN beauty que tiene un precio de 8,99 euros.

¿Qué hace?

Se trata de un cepillo 2 en 1 para pelo y, a su vez, plancha alisadora. Cuenta también con cerdas de alta calidad con revestimiento de cerámica-queratina para alisar el cabello. cuenta con un rango de temperatura de 120 a 210 °C (en incrementos de 5 °C) y un apagado de seguridad después de 30 minutos.

Usarlo no puede ser más sencillo dado a que este aparato es de fácil manejo con pantalla LED para la indicación de la temperatura. El cepillo alisador de Lidl cuenta con un revestimiento de cerámica-queratina para una aplicación suave con el cabello y, un detalle que enamora, es que la función de memoria guarda la configuración de temperatura del último uso.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo de pelo alisador más barato: por solo 8,99 euros / LIDL

Alta demanda

Como te decíamos más arriba, el precio de solo 8,99 euros es el reclamo perfecto para lograr que este cepillo alisador de Lidl tenga una alta demanda y se convierta en uno de los productos más vendidos sete verano. Así que no lo dudes y corre a tu supermercado Lidl más cercano a conseguir o este cepillo o, también, a través de este enlace en la página web oficial de la famosa cadena de supermercados.