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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los escarpines de niño más baratos del mercado: son cómodos y de secado rápido

Una oportunidad única

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los escarpines de niño más baratos del mercado: son cómodos y de secado rápido

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los escarpines de niño más baratos del mercado: son cómodos y de secado rápido / Lidl

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Benito Domínguez

Llega el verano y con él las salidas a la playas y al río, pues en Lidl puedes conseguir los escarpines de niño más baratos del mercado. Son cómodos y de secado rápido, mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlos.

Se trata de unos escarpines de la marca Crivit, exclusiva de Lidl, adecuados para playas, lagos y deportes acuáticos. Estos escarpines, que se llaman pepperts, protegen de la arena, las conchas y las piedras.

Escarpines.

Escarpines. / Lidl

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Además, son especialmente ligeros, cómodos y de secado rápido; y tienen una práctica tira para calzarse en la zona del talón, además de ser de suela flexible.

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Colores

Están disponibles en dos colores, lila y naranja; y las tallas van de la 31 a la 37. En cuanto a su precio, están disponibles por solo 3,49 euros. Puedes hacerte con ellos AQUÍ.

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