Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los molinillos eléctricos de sal y pimienta más baratos del mercado: ideales para una cocina moderna
Una oferta irrepetible
Si quieres tener una cocina moderna no puedes perdete los molinillos eléctricos de sal y pimienta que venden en Lidl hy que son los más baratos del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlos.
Se trata del juego de molinillos eléctricos de sal y pimienta de la marca Russel Hobbs, que cuentan con un mecanismo de molienda de cerámica de acero inoxidable cepillado.
Tienen un botón para manejo con una sola mano y su grado de molienda es ajustable, de fino a grueso. Además, ofrecen iluminación en la base del molinillo.
Además, incluye 2 tapas para la base y la superficie es de acero inoxidable cepillado de alta calidad con aplicaciones de plástico.
Descuento
Este juego de molinillos tenía un precio de 54,99 euros, pero ahora tiene un importante descuento del 63 por ciento en Lidl con lo que se queda en solo 19,99 euros, una oferta irrepetible. Puedes conseguirlos haciendo clic AQUÍ.
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