Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las camisetas de la marca Diesel más baratas del mercado: con tres modelos a elegir y un descuento de más de la mitad de su precio

Si quieres estar a la última, en Lidl tienen las camisetas de marca Diesel más baratas del mercado. Tienes tres modelos a elegir y con un descuento de más de la mitad de su precio. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlas.

Se trata de la camiseta Diesel clásica, que está hecha en algodón 100%, y destaca por su corte holgado y contar con el logotipo de Diesel.

Camisetas. / Lidl

Tienes para elegir tres modelos, uno en azul marino, otro en negro y uno último en blanco. Además, las tallas van de la M a la XL.

Descuento

Estas camisetas Diesel tenía un precio de 60 euros, pero ahora en Lidl tienen un descuento del 55 por ciento, con lo que se queda en 26,99 euros, una oferta irrepetible. Puedes conseguirlas AQUÍ