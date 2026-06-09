Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el revolucionario sistema de limpieza de Vileda que es el más barato del mercado: elimina completamente las manchas y la suciedad persistente

Si quieres una eliminación completa de las manchas y la suciedad persistente no puedes perderte el revolucionario sistema de limpieza de Vileda que venden en Lidl y es el más barato del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata del set de limpieza Vileda Ultramax que cuenta con una funda de microfibra de alta calidad con PowerZone para un contacto reforzado con el suelo.

Set de limpieza. / Lidl

Además, es de fácil escurrido con el cubo Ultramax con Powerpresse - sin agacharse, sin manos mojadas.

El set viene con el sistema Ultramax, cubo Ultramax con Powerpresse y funda de fregona que es lavable a 60 grados.

Además, está disponible en tres colores primaverales como son el azul oscuro, coral y verde.

Descuento

Este set de limpieza tiene un precio de 47,29 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 47 por ciento, con lo que se queda en solo 24,99 euros. Puedes conseguirlo AQUÍ.