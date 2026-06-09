Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las toallas de baño más baratas del mercado: fáciles de cuidar y muy absorbentes
Una oferta inmejorable
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Si necesitas renovar la ropa de hogar no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden las toallas de baño más baratas del mercado. Son fáciles de cuidar y muy absorbentes. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlas.
Se trata de una toalla de baño de la marca Livarno de medidas 100 por 150 centímetros de puro algodón con la que Lidl apoya el cultivo sostenible de algodón en África.
Además, es suave y voluminosa, además de fácil de cuidar, muy absorbente y resistente.
Y es que podrás meterla incluso en la secadora.
Precio
Esta toalla, que es de color gris, tenía un precio de 6,99 euros, pero ahora ha bajado todavía más su precio y está por 6,49 euros. Puedes conseguirla AQUÍ.
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
- Multado con 200 euros e inmovilización del vehículo pese a circular respetando la de velocidad pero errar en lo que pasa en el asiento trasero: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
- Muere un vecino de Oviedo de 54 años en un brutal accidente de tráfico en la autovía A-64 a la altura de Pola de Siero
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la recortadora de pelo y barba más potente y barata del mercado: resultados de corte óptimos y larga vida útil