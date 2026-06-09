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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la alfombra de baño más barata del mercado: muy fácil de cuidar y agradablemente suave

Una oferta irrepetible

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la alfombra de baño más barata del mercado: muy fácil de cuidar y agradablemente suave

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la alfombra de baño más barata del mercado: muy fácil de cuidar y agradablemente suave / Lidl

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Benito Domínguez

Cada cierto tiempo deberíamos cambiar la alfombra del baño y en Lidl tienen la más barata del mercado. Además, es muy fácil de cuidar y agradablemente suave. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una alfombra de baño de medidas 60 por 90 centímetros que está fabricada con material reciclado. Es agradablemente suave y la parte inferior es antideslizante.

Alfombra de baño.

Alfombra de baño. / Lidl

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Además, es fácil de cuidar porque se puede lavar a máquina hasta 30 grados y es apta para la secadora.

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Está disponible en varios colores y su precio ha pasado de 7,99 euros a 6,99 euros, un 12 por ciento de descuento. Puedes conseguirla AQUÍ.

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