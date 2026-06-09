Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la alfombra de baño más barata del mercado: muy fácil de cuidar y agradablemente suave

Cada cierto tiempo deberíamos cambiar la alfombra del baño y en Lidl tienen la más barata del mercado. Además, es muy fácil de cuidar y agradablemente suave. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una alfombra de baño de medidas 60 por 90 centímetros que está fabricada con material reciclado. Es agradablemente suave y la parte inferior es antideslizante.

Alfombra de baño. / Lidl

Además, es fácil de cuidar porque se puede lavar a máquina hasta 30 grados y es apta para la secadora.

Colores

Está disponible en varios colores y su precio ha pasado de 7,99 euros a 6,99 euros, un 12 por ciento de descuento. Puedes conseguirla AQUÍ.