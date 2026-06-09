La OCU lo confirma: estas son las mejores marcas de agua embotellada que puedes comprar en el supermercado
Uno de los productos más demandados
El agua embotellada es, sin duda, uno de los productos más demandados en el supermercado. Y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho un análisis para determinar cuáles son las mejores marcas de agua que puedes comprar.
Para alcanzar este objetivo, la OCU analizó más de 90 aguas embotelladas, con y sin gas, y teniendo en cuenta cuestiones como el etiquetado, el origen del manantial, el precio por litro y el impacto medioambiental.
De entre todas, la OCU distinguió dos marcas por su equilibrio entre calidad y precio. Se trata del agua mineral La Majuela, de Día; y Aquadeus.
De la primera, la Organización de Consumidores y Usuarios destaca su mineralización débil, su bajo contenido en sodio y su precio ajustado. Su precio ronda los 15 céntimos de euro por litro.
En cuanto a Aquadeus, destacan su composición equilibrada y la baja mineralización. En este caso, el precio ronda los 21 céntimos de euro por litro.
Agua del grifo
Eso sí, desde la OCU recomiendan siempre apostar primero por el agua del grifo, que es más barata y sostenible, antes que tirar del agua embotellada. Y en caso de comprar el agua embotellada, que es mejor elegir envases de mayor tamaño, mirar el precio por litro y priorizar aguas procedentes de manantiales cercano.
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