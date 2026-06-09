Este sábado se esperan colas kilométricas en Aldi para conseguir la sartén de acero inoxidable más barata del mercado: la última tendencia en cocina

La sartén de acero inoxidable es la última tendencia en la cocina, ideal para aquellos que quieren cocinar de forma más sana. Pues en Aldi venden la sartén de acero inoxidable más barata del mercado. Este sábado se esperan colas kilométricas en Aldi para conseguirlas.

Se trata de una sartén con un diámetro de 24 centímetros que cuenta con mango ergonómico y recubierto de bronce.

Sartén acero inoxidable. / Aldi

Es apta para lavavajillas y también se puede meter en el horno hasta 200 grados. También es compatible con todo tipo de cocinas, incluida la de inducción.

La sartén de acero inoxidable estará disponible en Aldi desde este sábado y su precio es de 16,99 euros.

Además, si necesitas una sartén más grande, también se vende la de 28 centímetros de diámetro por 19,99 euros.

¿Cómo utilizar estas sartenes?

Si has decidido decirle adiós al teflón y apostar por una sartén de acero inoxidable, deberás seguir estos pasos para cocinar con ella: