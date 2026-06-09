Este sábado se esperan colas kilométricas en Aldi para conseguir el revolucionario limpiador de verduras: es el más barato del mercado

Si quieres cocinar de la forma más sana posible no puedes perderte el revolucionario limpiador de verduras que venden en Aldi. Además, es el más barato del mercado. Este sábado se esperan colas kilométricas en Aldi para conseguirlo.

Se trata de un limpiador de verduras de la marca Ambiano que funciona con una placa de electrólisis y tiene una capacidad máxima de tres litros.

Limpiador de verduras. / Aldi

¿Y cómo funciona? Pues metiendo el limpiador en el fregadero o en un barreño con las verduras a limpiar, llenar de agua (hasta tres litros) y ponerlo en funcionamiento.

Este limpiador de verduras elimina residuos y bacterias mediante burbujas de iones hidróxidos.

Además, al finalizar el ciclo de limpieza se apaga de forma automática y es recargable.

Disponibilidad

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este limpiador de verduras estará disponible en Aldi desde este sábado por solo 12,99 euros.