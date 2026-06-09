Vinagre en la puerta de la casa: el truco que cada vez más personas utilizan por sus beneficiosos efectos
Cada vez apostamos más por las cosas naturales
Los trucos de las abuelas son los más efectivos, sobre todo porque ellas tenían que apañarse con lo poco que tenían para sacar adelante sus casas. Y parece que cada vez seguimos más esta tendencia, apostando por las cosas naturales en lugar de la utilización de químicos. Por eso hay muchas personas que utilizan el truco del vinagre en la puerta de casa, sobre todo por sus beneficiosos efectos.
Y es que rocíar vinagre en la puerta de la casa puede evitar la entrada de plagas en la vivienda, ya que el olor del vinagre desagrada a muchos insectos, con lo que conseguiremos que no pasen por esta zona.
Pero no echaremos el vinagre directamente, sino que haremos una mezcla de vinagre de vino blanco y agua en un atomizador.
Podemos rociarlo en los marcos de las puertas y ventanas, en cualquier sitio que creamos que es posible la entrada de insectos, de forma preventiva.
Repetir
Y claro, no se puede hacer una única vez, sino que habrá que repetir el procedimiento de una a dos veces por semana si queremos que haga efecto.
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