Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de toallas más barato del mercado: disponible por menos de 9 euros
Una oportunidad para renovar la ropa de casa
Hay que renovar la ropa de casa cada cierto tiempo, pues en Action tienen el juego de toallas más barato del mercado, por menos de 9 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirlas.
Se trata de un juego formado por tres toallas, una de 30 por 50 centímetros, otra de 50 por 100 centímetros y una última de 70 por 140 centímetros que son de 100% algodón.
Un conjunto suave, absorbente y elegante para cualquier baño; y con diferentes tamaños para una comodidad de uso óptima.
Descuento
Además, está disponible en tres colores, beige, verde y rosa. Su precio original era de 9,99 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 10 por ciento, con lo que se queda en 8,95 euros, toda una oportunidad para renovar la ropa de casa.
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